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НОВОСТИ

Путин и Ренци поговорили об Украине и санкциях



 		В Милане сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путин с премьер-министром Италии Маттео Ренци. Стороны обсудили ситуацию на Украине, санкции в отношении России и другие политические и экономические вопросы.

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Выпуск от 22 сентября 2015


     



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